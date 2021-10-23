Супруга британского принца Гарри Меган Маркл открыто обратилась к американским чиновникам с требованием.

Как сообщает Politeka.net, жена принца Гарри Меган Маркл написала официальное письмо американским чиновникам. В частности, ее послание было адресовано спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидеру большинства в Сенате Чаку Шумеру. В своем заявлении герцогиня Сассекская потребовала у чиновников ввести оплачиваемый декретный отпуск американским женщинам, которые ухаживают за своими детьми, отказавшись от работы.

Кроме своих пожеланий относительно оплачиваемого декретного отпуска для американских женщин, Меган вспомнила о свое бедное детство. По словам герцогини, в свое время ее родителям приходилось много работать, чтобы была возможность отводить девочку в кафе. "Даже еда в кафе за пять долларов была для меня чем-то особенным", - призналась Меган.

Это сейчас Маркл стала женой британского принца, носит дорогущие наряды и украшения, а в прошлом ей приходилось работать с 13 лет и постоянно экономить на всем. "Я работала всю свою жизнь и экономила, когда и где могла, потому что обычно речь шла о том, чтобы свести концы с концами", - призналась Маркл.

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