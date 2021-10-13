Герцогиня Сассекская, Меган Маркл, любит украшения, а некоторые из них даже несут тайный смысл - в частности, кольцо, подаренное ее мужем принцем Гарри.

Меган Маркл обновила свое обручальное кольцо от мужа спустя полтора года после предложения руки и сердца. А спустя некоторое время принц Гарри подарил будущей жене еще одно кольцо, в котором скрыт особый смысл.

В королевкой биографии Finding Freedom авторы Омид Скоби и Кэролин Дюран рассказали, что обновленное украшения - это "кольцо бесконечности", пишет ТСН. Камни перидот, изумруд и сапфир - камни Меган, Гарри и их сына Арчи.

По словам экспертов по ювелирным украшениям Стивена Стоуна и эксперта по исцелению кристаллами Анджелы Ричардсон, перидот, изумруд и сапфир полезны для здоровья. В частности, первый должен помочь при астме, болезни глаз, желудка, щитовидки и печени, второй - должен поднимать настроение, вылечить бессонницу, очистить кровь, а третий помогает в борьбе с тревожностью, стрессом, депрессией и бессонницей.

По слухам, Меган Маркл хочет добавить в кольцо жемчуг, который будет символизировать ее дочь Лилибет. К слову, жемчуг помогает улучшить сон, по словам экспертов.

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