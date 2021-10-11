Принц Гарри и Меган Маркл впервые серьезно повздорили на людях, в результате чего причины их конфликта просочились в СМИ и стали очередным поводом для обсуждения звездной семьи.

Как передает Politeka.net со ссылкой на портал News.In, ссора произошла во время деловой поездки пары в Нью-Йорк. Меган и Гарри остановились в дорогом отеле, ночь в котором стоит около 8 тысяч долларов. Постояльцы отеля стали свидетелями многочасовой ссоры между супругами.

Оказалось, что причиной перепалки стало крещение их маленькой дочки Лилибет, которая родилась 4 июня. Маркл хочет, чтобы крестины проходили в Британии, а Гарри против этого.

«Меган Маркл настаивает на таком крещении и считает, что сможет убедить королеву официально дать своим детям титулы принца и принцессы», - отмечается в издании.

По данным СМИ, Гарри считает, что ситуация с королевской семьей только усложнится, если крестины будут организованы в Британии. Очевидцы также отмечают, что Гарри стал критиковать дорогие наряды жены, из-за чего Маркл "выгнала" мужа с запланированного ужина.

Добавим, что после того, как пара отказалась от исполнения королевских обязанностей, у Маркл и Гарри возникли сложности в отношениях с королевской семьей. Сейчас пара живет в США и пытается найти себе применение в общественной жизни страны.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл уехали в Нью-Йорк на выходные: названа причина.

Как сообщала Politeka, Меган Маркл впервые вышла в свет после родов.

Также Politeka писала, что Меган Маркл в дорогущих украшениях наведалась к бедным детям: «По-богатому».