Наряд уже стал культовым

Члены королевской семьи, в том числе принц Ульям и Кейт Миддлтон, посетили мировую премьеру очередной серии бондианы «Нет времени умирать» с Дэниелом Крейгом

Кроме принца Ульяма и Кейт, показ также посетили принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер-Боулз.

39-летняя Миддлтон появилась в Королевском Альберт-Холле 28 сентября в невообразимо ярком наряде, который сейчас обсуждает вся Сеть. Соответствующие кадры опубликованы в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Так, герцогиня Кембриджская для выхода в свет выбрала роскошное золотое платье, украшенне пайетками. Она также добавила к своему образу драгоценности. Стоимость наряда Миддлтон от бренда Jenny Packham составляла 2800 фунтов (или около 100 800 гривен), пишет BBC.

Пользователи с жаром обсуждают сверкающее платье герцогини Кэмбриджской. Как известно, ее частенько ругают за "дешевые" и, порой, безвкусные наряды, но этот ансамбль произвел на публику фурор.

"Этот образ заслуживает отдельного поста 😍"

"Как девушка Бонда!"

"Это будет одним из ее самых знаковых образов. Она выглядит просто потрясающе! Платье шикарное"

"У нее такая красота, что даже блеск платья не умаляет ее собственного сияния. ❤️"

"Ее улыбка сверкает почти так же, как ее платье! ✨❤️"

"Уже культовый! 🤩"

"Наконец-то! В основном все королевские дамы носят накидки. Она прекрасно выглядит"

"Честно говоря, я всегда была немного разочарована образами Кейт, но этот образ был безупречным!"

"Потрясающе! Напоминает платье, которое было на Элизабет Тейлор в фильме "Клеопатра"

«Не время умирать» стал 25-й частью в серии фильмов про Бонда и пятым фильмом про спецагента 007, в котором главную роль сыграл Дэниел Крейг. Продюсер франшизы Барбары Брокколи заявила, что замену ему станут искать только в 2022 году.

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