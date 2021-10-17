Принца Гарри и его супругу американскую актрису Меган Маркл, которые ушли с поста старших членов королевской семьи в прошлом году и переехали в Калифорнию, похоже, ждет новое лишение

После их отъезда королева Елизавета II лишила их титулов Королевского Высочества (форма обращения к членам королевских семей, имеющих титул принца или принцессы, и в некоторых случаях к их супругам, попавшим в королевскую семью в результате брака с принцем или принцессой. Титулование располагается перед личными именами и титулами). Тогда паре было разрешено сохранить титулы герцога и герцогини Сассекских, но теперь их хотят лишить этого.

Грэм Смит, генеральный директор британской политической организации Republic, призвал пару отказаться от всех своих титулов, пишет Express.

«Они были даны для того, чтобы теоретически выполнять королевские обязанности на благо страны, и сейчас они этого не делают… У них есть промежуточный дом, где они одной ногой в королевском доме, но также преследуют свои личные интересы. Я действительно думаю, что им следовало полностью отказаться от этого, когда они ушли и просто отказались от титулов», - заявил он.

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