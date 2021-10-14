Сейчас решается вопрос с крещением дочери герцогов Сассекских Меган Маркл и принца Гарри, которые уже давно живут в США, решив порвать с королевскими обязанностями.
В 2019 году Меган Маркл и принц Гарри провели крещение своего первенца, Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора. Тогда процессом руководил Архиепископ Кентерберийский, а малыша нарядили в копию традиционного крестильного королевского платья, пишет mainstyles.
А этим летом супруги стали родителями девочки, Лилибет. Малышка появилась на свет в США, куда переехали герцоги Сассекские. Уже прошло достаточно времени, а вопрос с крещением девочки до сих пор не решен.
Однако известно, что ранее принц Гарри просил об аудиенции у Елизаветы II. По словам источников, он хотел познакомить бабушку с дочерью. Некоторые считают, что в разговоре тет-а-тет внук королевы хотел обсудить вопрос крещения. Однако аудиенция была отклонена. Поэтому с каждым днем уменьшалась надежда, что Лилибет станет членом англиканской церкви.
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По слухам, принц Уильям воспрепятствовал приезду брата и его жены к королеве, ведь не желал крестить их девочку в Англии.
В итоге Архиепископ Кентерберийский сообщил, что герцоги Сассекские теперь не хотят проводить церемонию в Англии. По правилам Англиканской церкви, если крещение пройдет вне Соединенного Королевства, то малышка не будет являться официальным членом данного религиозного учреждения, и поэтому не сможет в будущем претендовать на титул.
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