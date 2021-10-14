Сейчас решается вопрос с крещением дочери герцогов Сассекских Меган Маркл и принца Гарри, которые уже давно живут в США, решив порвать с королевскими обязанностями.

В 2019 году Меган Маркл и принц Гарри провели крещение своего первенца, Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора. Тогда процессом руководил Архиепископ Кентерберийский, а малыша нарядили в копию традиционного крестильного королевского платья, пишет mainstyles.

А этим летом супруги стали родителями девочки, Лилибет. Малышка появилась на свет в США, куда переехали герцоги Сассекские. Уже прошло достаточно времени, а вопрос с крещением девочки до сих пор не решен.

Однако известно, что ранее принц Гарри просил об аудиенции у Елизаветы II. По словам источников, он хотел познакомить бабушку с дочерью. Некоторые считают, что в разговоре тет-а-тет внук королевы хотел обсудить вопрос крещения. Однако аудиенция была отклонена. Поэтому с каждым днем уменьшалась надежда, что Лилибет станет членом англиканской церкви.

По слухам, принц Уильям воспрепятствовал приезду брата и его жены к королеве, ведь не желал крестить их девочку в Англии.

В итоге Архиепископ Кентерберийский сообщил, что герцоги Сассекские теперь не хотят проводить церемонию в Англии. По правилам Англиканской церкви, если крещение пройдет вне Соединенного Королевства, то малышка не будет являться официальным членом данного религиозного учреждения, и поэтому не сможет в будущем претендовать на титул.

Ранее сообщалось, раскрыт тайный смысл кольца Меган Маркл

Также, принц Гарри и Меган Маркл срочно отправятся в Нью-Йорк на выходные

Politeka рассказывала, принца Гарри и Меган Маркл публично высмеяли, детали нового скандала

