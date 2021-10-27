Жизнь Меган Маркл и принца Гарри не первый год находится под пристальным вниманием общественности, и интерес к ним не спадает, а наоборот только возрастает.

В этот раз своим взглядом решили поделиться астрологи, пишет Nicki Swift.

Известно, что герцогиня Сассекская по знаку Зодиака Лев (она празднует день рождения 4 августа), а принц Гарри, родившийся 15 сентября, — Дева.

Отношения Льва и Девы «развиваются со временем», утверждает астролог Мишель Федрицци.

"Хотя в их характерах есть различия, они являются очень приятной парой. Плюсы и минусы каждого нейтрализуются друг другом, поэтому супругам легко найти общий язык», — говорит астролог.

По мнению специалиста, Лев и Дева способны объединится, чтобы стать настоящей сильной парой, и она находит доказательства этому утверждению в ситуации Меган и Гарри.

К тому же, этим знакам есть чему поучиться друг у друга, что также способствует отношениям, однако важно уметь идти на компромисс. Дева может научиться веселиться со львом, в то время как последний приобретет такие качества, как организованность и умение ценить мелочи.

Также астролог обратила внимание, что и у Меган, и у Гарри есть «очень женственные карты, которые приносят много света и исцеления. А Меган с ее Солнцем во Льве и Меркурием во Льве может изменить очень многое».

Интересно, что Меган однажды комментировала свое отношение к астрологическим прогнозам и гороскопам. Она отметила, что ей «нравятся такие вещи». Так же она носит подвески с зодиаками своих детей. Арчи-Телец, а Лилибет Диана-Близнецы, поэтому можно предположить, что с натальной картой она в свое время детально ознакомилась.

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