Жена британского принца Гарри Меган Маркл после переезда в США с семьей, написала открытое письмо американским чиновникам.
Как сообщает Politeka.net, 40-летняя жена британского монарха принца Гарри Меган Маркл написала официальное письмо к американским чиновникам, в котором помимо своих требований рассказала о бедном детстве и о том, как изменилась их жизнь после рождения дочери. Отметим, что своем послании герцогиня Сассекская требовала у властей ввести специальный оплачиваемый декретный отпуск для американских мамочек.
Также Меган поделилась, как изменилась их с принцем Гарри жизнь после рождения дочери Лилибет Дианы.
По словам герцогини, они с мужем были переполнены счастьем и радостью от рождения дочки. Однако, в отличие от большинства американских родителей, им не пришлось делать трудный выбор между карьерой и уходом за детьми. "Мы знали, что можем забрать ее домой и на этом жизненно важном этапе посвятить себя нашим детям и нашей семье", - поделилась Маркл. Также отметив, что множеству родителей это недоступно, так как приходится много работать, чтобы выжить.
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Отметим, что Меган Маркл и принц Гарри также воспитывают старшего сына Арчи, рожденного в Британии. Вскоре после появления малыша супруги отказались от исполнения королевских обязанностей и переехали на родину Меган – в США. Там уже родилась их дочка Лилибет Диана.
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