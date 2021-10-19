В сети опубликовали фото Кейт Миддлтон и Меган Маркл с распущенными волосами, и решают, кто из них краше.

Как передает Politeka.net, жену принца Уильяма Кейт Миддлтон и принца Гаррри - Меган Маркл постоянно сравнивают в социальных сетях. Как известно, между ними ранее возникали конфликты.

Так, на этот раз на одном из фан-аккаунтов королевской семьи поделились новой публикацией. На фото-коллаже - герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, жена Уильяма и актриса Меган Маркл, которая является женой принца Гарри

Поклонники оставили множество комментариев: "Давайте перестанем их сравнивать!", "Они обе красивые женщины", "Обе выглядят великолепно", "Нет конкурса, Кейт Миддлтон навсегда!", "Никакого сравнения! Катя красива внутри и снаружи!", "Меган выглядит свежее", "И красивая женщина, и я завидую их великолепным волосам", "Лучше смотрится на здоровых волосах Меган", "То же самое, но Кейт настоящая", "Они оба красивы, и я уверен, что Диана, принцесса Уэльская, одобрила бы выбор обоих своих сыновей. Будьте добры, ребята!".

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