39-летний герцог Кембриджский пошел по стопам своей покойной мамы

Как сообщает Politeka.net, принц Уильям после визита в Северную Ирландию вместе с супругой Кейт Миддлтон показал опубликовал редкий кадр своей мамы принцессы Дианы.

Соответствующее фото принц Уильям разместил на странице в Twitter.

Герцог Кембриджский как королевский покровитель организации The Passage принял участие в праздновании 40-й годовщины благотворительной организации The Passage в Вестминстере.

Принцесса Диана вплоть до своей гибели опекала эту организацию. Она несколько раз привозила сюда своих сыновей – принца Уильяма и принца Гарри, чтобы те увидели другую жизнь. Старший сын Дианы Спенсер в своем посте вспомнил визиты в приют в компании любимой матери.

"Каждый раз, когда я прихожу сюда, меня трогают тепло и дружелюбие, а также достоинство и уважение, которые вы проявляете ко всем, кто входит в вашу дверь. Спасибо всем за вашу постоянную работу. За многие годы, которые я посетил The Passage, сначала с мамой в детстве, я проникся ко всем вам огромной любовью", – написал принц Уильям.

Кроме того, герцог опубликовал черно-белое фото принцессы Дианы, которое было сделано во время одного из ее посещений благотворительной организации. Она позировала рядом с бездомным.

Напомним, принц Гарри оконфузился рядом с властной Меган Маркл.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон хитро отомстила принцу Гарри в особенный для него день.

Также Politeka писала, что подруга Меган Маркл отомстила Кейт Миддлтон и принцу Уильяму за оскорбления: инцидент попал на видео.