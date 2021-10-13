Единственная дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма Шарлотта растет копией своей бабушки Елизаветы II.

Как передает Politeka.net, принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают троих детей - двух сыновей Джорджа и Луи, и дочку - Шарлотту. В сети часто отмечают, что она является копией своей бабушки Елизаветы II.

Так, на этот раз на одной из фан-страниц королевской семьи опубликовали новое фото. На коллаже - королева Елизавета II и рядом её внучка - 6-летняя Шарлотта, которая является дочкой принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

"Та же улыбка", - написали на аккаунте.

Поклонники заметили сходство и оставили множество приятных комментариев: "Она выглядит в точности, как её прабабушка ❤️❤️ величество", "Она так похожа на свою прабабушку", "Близнецы", "Очень любит ее прабабушка!", "Я всегда думал, что она похожа на Королеву! Оба прекрасны", "Ее Королевское Высочество и маленькая принцесса Шарлотта так похожи друг на друга", "Она похожа на своего отца. Совсем не похоже на королеву в ее возрасте".

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