Кейт получила комплименты и не только

Герцогиня Кембриджская, жена британского принца Уильяма Кейт Миддлтон, решила удивить всех, повторив свой образ 10-летней давности, и получила положительную реакцию.

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон всегда славилась своим безупречным вкусом, передает Politeka.net. Каждый выход в свет герцогини вызывает массу обсуждений, а модницы всего мира покупают подобные одежду и аксессуары.

На днях принц Уильям и Кейт Миддлтон вышли на первую церемонию вручения премии Earthshot Prize Awards. Это мероприятие посвящено экологии. Премия была учреждена по инициативе принца Уильяма и Королевского фонда.

Всех привлек внимание наряд Кейт Миддлтон ведь она пришла в платье в пол лавандового цвета от Alexander McQueen. Впервые герцогиня надевала этот наряд в 2011 году во время тура по Лос-Анджелесу.

Примечательно, что жена принца Уильяма выбрала этот наряд неспроста, ведь, согласно дресс-коду, все гости должны были прийти в своих старых нарядах, продвигая идею о разумном потреблении.

Выход Кейт Миддлтон произвел фурор и не только:

"Она всегда сногсшибательная и любезная", "Меган Маркл есть чему поучиться у Кейт в стиле, элегантности и, прежде всего, в классе. Некоторые вещи нельзя купить за деньги", "Посмотрите на последнее фото, она хватает женщину за руки, чтобы та не была ближе, Кейт никогда не будет, как Диана".

Ранее сообщалось, дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма растет копией властной бабушки

Также, Кейт Миддлтон в "золотом" платье за сто тысяч гривен вызвала фурор на красной дорожке

Politeka рассказывала, Кейт Миддлтон хитро отомстила принцу Гарри в особенный для него день