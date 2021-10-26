Герцоги Сассекские, британский принц Гарри и его жена Меган Маркл, готовы сделать все для того, чтобы спасти репутацию сына, Арчи, и спасти его от насмешек.

Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия и уже продолжительное время живут в США. Пара заботится о своей репутации, а также думает, как спасти сына от насмешек. По мнению супругов, наследнику грозят насмешки в школе из-за его титула. Об этом сообщил королевский биограф Эндрю Мортон в интервью Us Weekly, пишет ok-magazine.ru.

Арчи мог стать графом Дамбартоном - это очень почетный титул, однако Гарри и Меган отказались от него, ведь считают слово «dumb» (в переводе «тупой») будет поводом для издевательств в школе.

По словам биографа, такой поступок супругов лишь доказывает то, как они трепетно относятся к своей репутации.

Также Мортон вспомнил недавний случай, когда его знакомый связался с менеджментом герцогов, где сразу спросили: «А какие фотографии вы будете использовать?». И приятель биографа подумал: «Это все, что нужно знать о Сассекских».

Эндрю Мортон считает, что Меган Маркл и принц Гарри дали понять - им не нужен титул для Арчи, ведь сын должен сделать выбор самостоятельно.

Тем более, пока принц Чарльз не на троне, у детей Сассекских нет возможности получить титулы принца и принцессы, ведь они достаются только детям или внукам монарха.

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