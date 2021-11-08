Принцесса Диана для многих остается эталоном женственности, красоты и доброты - хотя бывшая жена принца Чарльза давно погибла, о ней до сих пор вспоминают с восхищением, а ее образы обыгрываются с особым трепетом.

Уже пятый сезон снимается сериал "Корона", который выходит на Netflix, пишет Politeka.net. В каждом эпизоде рассказывается о жизни британской монархии. В частности, в нем затрагивается тема любви и расставания принцессы Дианы с принцем Чарльзом.

Леди Ди исполнила австралийская актриса Элизабет Дебики, которая поражает сходством со своей героиней.

Так, в Сети опубликовали фото, где жена принца Чарльза в 1994 году нарушила королевские протоколы, надев смелый короткий наряд, который прозвали "платье мести". Герцогиня Уэльская поразила видом. В тот день все обсуждали, кого потерял принц Чарльз, который на национальном телевидении рассказал о несчастливом браке с Дианой, и признался, что крутит роман с Камиллой Паркер-Боулз.

Элизабет Дебики идеально воплотилась в роль, став настоящим двойником принцессы Дианы.

"Ого 🔥 сначала и не поняла, что это разные женщины) класс", "Красотка и Диана , и актриса которая её сыграла🔥", - написали пользователи Сети.

Напомним, реакция принца Уильяма на кадры с погибшей мамой растрогала Сеть

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