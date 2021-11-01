В сети опубликовали архивное видео, на котором показали эмоциональную реакцию принца Уильяма на кадры с его мамой принцессой Дианой.

Как сообщает Politeka.net, на странице news_zvezd в соцсети Instagram опубликовали трепетное видео с британским принцем Уильямом, на котором показали его реакцию на кадры с его покойной мамой принцессой Дианой.

В ролике видно, что принц Уильям сидит за монитором, на котором идет видео с кадрами его тогда еще живой матери – принцессы Дианы. Как известно, более 20 лет назад Леди Ди трагически погибла в автокатастрофе, случилось это после того, как она развелась с наследником британского престола принцем Чарльзом.

Видно, что принц Уильям едва сдерживает слезы, смотря на кадры с мамой, на которых она выглядит молодой и жизнерадостной. "В глазах столько боли", - говорится в подписи к публикации.

Надо сказать, что пользователи сети не остались равнодушны и принялись активно комментировать видео: "Одно лицо с мамой. Какая же она была добрая и милая", "Он понимает кто виновен в смерти матери, ему не хватает её, но против бабки и титулов не готов идти, как Гарри и Мэг", "Я бы сказала – в глазах столько грусти", "Она лучший пример для всех", "Ну так мама же. Чтобы там королевская семья о ней не говорила, для него она единственная. И ни бабушка, ни отец не заменят пустоты в душе", "Он на нее похож очень".

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