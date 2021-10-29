Герцогиня Кембриджская, жена британского принца Уильяма Кейт Миддлтон, примерила наряды, которые сравнили с образами принцессы Дианы - кадры говорят сами за себя.

Жена принца Уильяма, мать которого принцесса Диана, чтит ее память, передает Politeka.net. Известно, что до гибели герцогиню Уэльскую обожал весь мир. Она всегда была прямолинейна и добросердечна.

Кроме этого, принцесса Диана первая, кто позволил себе вольности с королевским дресс-кодом, она носила бижутерию и ввела в моду многих местных дизайнеров.

Находки в гардеробе герцогини Уэльской берут на вооружение до сих пор, а, по всей видимости, чаще всех - Кейт Миддлтон. Таким образом, жена принца Уильяма прекрасно отдает дань уважения принцессе Диане и заодно хочет понравиться британской публике.

В Сети подловили герцогиню Кембриджскую на чрезмерном копировании принцессы обсудили ее образы.

"Первая и единственная Диана Спенсер", "Диана навсегда в моем сердце ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️", "Диана более элегантна", "Обе леди красивы! Диана была бы так горда Кейт!", "Люди все время говорят, что Кейт копирует Диану. Если вы заметили, дизайн классический, поэтому он будет очень похож на то, что носила Диана", - написали пользователи Сети.

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