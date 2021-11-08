Українська співачка, народна артистка України Тіна Кароль, яка нещодавно змінила образ, вразила стильною фотосесією на вулицях української столиці.

Як пише Politeka.net, в Instagram у зірки з'явилася серія фотографій, зроблених у Києві. Співачка постала в ефектному чорному костюмі з великими гудзиками. Образ доповнили чоботи на шпильці. Красуня в черговий раз зачарувала всіх своєю новою зачіскою, змусивши говорити про себе.

"Ноу ноу драма, життя прекрасне", - підписала фото Кароль.

У коментарях їй залишили масу відгуків і компліментів про новий образ.

«Ура, живий пост», «вогонь пожежа», «добре виглядаєте», «пасує дуже нова зачіска», «скандалістка наша», «як завжди шикарна», «неймовірна жінка», «такий гарний образ», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що останнім часом в житті і кар'єрі Тіни Кароль відбулося багато змін. Артистка покинула проекти "1+1", в яких працювала не один рік. Також співачка провела ребрендинг свого творчого образу, вразивши експериментами. Нещодавно Кароль змінила зачіску, візуально помолодшавши на кілька років.

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