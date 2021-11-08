Тіна Кароль, яка отримала звання Народний артист України, розповіла фанатам про те, що збирається полетіти з країни.
Як пише Politeka.net, Тіна Кароль кілька років тому отримала звання Народної артистки України. Нещодавно зірка презентувала новий міні-альбом, який назвала "подвійний рай". Також Кароль випустила кліп на пісню з аналогічною назвою. Відеоробота вже увійшла в топ 10 серед музичних відео в трендах "Ютуб", набравши більше 3 мільйонів переглядів. Для кліпу Кароль несподівано змінила колір волосся. Українці навіть подумали, що Кароль одягла перуку, але виявилося, що співачка дійсно змінила колір волосся.
Не забуває Кароль і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. На нових сторіс Кароль розповіла про свою поїздку, з'явившись в білому.
"Хочу з радістю заявити всім-всім. Завтра (8 листопада, - прим. ред.) вилітаємо в Алмати. Юху, графік де я буду, де можемо побачитися. Я дуже чекаю зустрічі", - сказала Тіна.
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Зірка сиділа в напівтемряві, знімаючи себе на телефон.
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