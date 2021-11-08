Тина Кароль, которая получила звание Народный артист Украины, рассказала фанатам о том, что собирается улететь из страны.

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль несколько лет назад получила звание Народной артистки Украины. Недавно звезда презентовала новый мини-альбом, который назвала "Двойной рай". Также Кароль выпустила клип на песню с аналогичным названием. Видеоработа уже вошла в топ 10 среди музыкальных видео в трендах "Ютуб", набрав более 3 миллионов просмотров. Для клипа Кароль неожиданно сменила цвет волос. Украинцы даже подумали, что Кароль надела парик, но оказалось, что певица действительно сменила цвет волос.

Не забывает Кароль и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. На новых сторис Кароль рассказала о своей поездке, появившись в белом.

"Хочу с радостью заявить всем-всем. Завтра (8 ноября, - прим. ред.) вылетаем в Алматы. Юху, график где я буду, где можем повидаться. Я очень жду встречи", - сказала Тина.

Звезда сидела в полумраке, снимая себя на телефон.

Напомним, Тину Кароль засняли в объятиях судьи "Співають всі", который недавно развелся

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