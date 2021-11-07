Відома співачка і народна артистка України Тіна Кароль, яка нещодавно випустила новий альбом "Другой рай", показала, як виглядає без макіяжу і фільтрів.

Тіна Кароль є популярною артисткою. Вона почала свою кар'єру ще в підлітковому віці, коли брала участь на безлічі вокальних конкурсів і перемагала на них. Тепер вона є народною артисткою України. Як передає Politeka.net, нещодавно Тіна Кароль випустила альбом "Другой рай".

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Тіна Кароль в чорному облягаючому костюмі на блискавці зважилася показати свою натуральну красуню без фільтрів в соціальних мережах і абсолютно без макіяжу.

"Без макіяжу, без фільтрів", - підкреслила співачка.

Реакцій і коментарів під фото немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

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