Відома співачка і народна артистка України Тіна Кароль, яка нещодавно випустила новий альбом "Другой рай", показала, як виглядає без макіяжу і фільтрів.
Тіна Кароль є популярною артисткою. Вона почала свою кар'єру ще в підлітковому віці, коли брала участь на безлічі вокальних конкурсів і перемагала на них. Тепер вона є народною артисткою України. Як передає Politeka.net, нещодавно Тіна Кароль випустила альбом "Другой рай".
Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Тіна Кароль в чорному облягаючому костюмі на блискавці зважилася показати свою натуральну красуню без фільтрів в соціальних мережах і абсолютно без макіяжу.
"Без макіяжу, без фільтрів", - підкреслила співачка.
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Реакцій і коментарів під фото немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.
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