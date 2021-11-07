Известная певица и народная артистка Украины Тина Кароль, которая недавно выпустила новый альбом "Другой рай", показала, как выглядит без макияжа и фильтров.

Тина Кароль является популярной артисткой. Она начала свою карьеру еще в подростковом возрасте, когда участвовала на множестве вокальных конкурсов и побеждала на них. Теперь она является Народной артисткой Украины. Как передает Politeka.net, недавно Тина Кароль выпустила альбом "Другой рай".

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Тина Кароль в черном облегающем костюме на молнии решилась показать свою натуральную красотку без фильтров в социальных сетях и абсолютно без макияжа.

"Без макияжа, без фильтров", - подчеркнула певица.

Реакций и комментариев под фото нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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