Украинская певица, народная артистка Украины Тина Кароль, которая недавно сменила образ, впечатлила стильной фотосессией на улицах украинской столицы.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у звезды появилась серия фотографий, сделанных в Киеве. Певица предстала в эффектном черном костюме с крупными пуговицами. Образ дополнили сапоги на шпильке. Красотка в очередной раз обаяла всех своей новой прической, заставив говорить о себе.

«Ноу ноу драма, жизнь прекрасна», - подписала фото Кароль.

В комментариях ей оставили массу отзывов и комплиментов о новом образе.

«Ура, живой пост», «Огонь пожар», «Хорошо выглядите», «Идет очень новая прическа», «Скандалистка наша», «Как всегда шикарная», «Невероятная женщина», «Такой красивый образ», - пишут пользователи сети.

Отметим, что в последнее время в жизни и карьере Тины Кароль произошло много изменений. Артистка покинула проекты «1+1», в которых работала не один год. Также певица провела ребрендинг своего творческого образа, поразив экспериментами. Недавно Кароль сменила прическу, визуально помолодев на несколько лет.

Напомним, что Тина Кароль засветилась без макияжа и фильтров: кадры.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль объявила, что покидает Украину: "Я очень жду...".

Politeka рассказывала, что Кароль умостилась на полу, засветив упругие формы.