Популярна співачка Тіна Кароль, яка пару днів тому змінила зачіску після нібито розставання з таємним коханим, продовжує дивувати кадрами зі зйомок.

Тіна Кароль презентувала нещодавно кліп і заявила заради популярності нової роботи, що розлучилася з кимось, з ким була якийсь час у відносинах. Причому далі розповідати про свої любовні справи вона відмовилася.

Зараз Кароль продовжує публікувати різні фото і дивувати стрижкою – освіживши відтінок волосся і зробивши чубок співачка перестала бути схожою на себе. Багато хто впевнений, що її образ – лише тимчасовий і це просто перука.

Тому фанати згадують більш ранні роботи Кароль і публікують її фото з останніх фотосесій. У чорному топі і білизняному комплекті артистка недавно покрасувалася досить впевнено, ніж заявила, що не буде більше так строго дотримуватися одного стилю.

Як можна помітити, Кароль почала періодично показувати особисті кадри без прикрас і постановок. Наприклад, все частіше можна помітити, як Тіна займалася йогою і як намагається тренуватися в особистому спортзалі.

У зірки також є багато костюмів для занять, а також вона практикує спеціальні стійки. Ще Тіна сказала перед днем Народження, що бажає простояти стільки хвилин на цвяхах, скільки їй років. З недавніх пір вона захопилася і таким заняттям після йоги.

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