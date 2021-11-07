Популярная певица Тина Кароль, которая пару дней назад сменила прическу после якобы расставания с тайным возлюбленным, продолжает удивлять кадрами со съемок.

Тина Кароль презентовала недавно клип и заявила ради популярности новой работы, что рассталась с кем-то, с кем была какое-то время в отношениях. Причем далее рассказывать о своих любовных делах она отказалась.

Сейчас Кароль продолжает публиковать разные фото и удивлять стрижкой – освежив оттенок волос и сделав челку певица перестала быть похожей на себя. Многие уверены, что ее образ – лишь временный и это просто парик.

Поэтому фанаты вспоминают более ранние работы Кароль и публикуют ее фото из последних фотосессий. В черном топе и бельевом комплекте артистка недавно покрасовалась довольно уверенно, чем заявила, что не будет больше так строго придерживаться одного стиля.

Как можно заметить, Кароль начала периодически показывать личные кадры без прикрас и постановок. К примеру, все чаще можно заметить, как Тина занималась йогой и как старается тренироваться в личном спортзале.

У звезды также есть много костюмов для занятий, а также она практикует специальные стойки. Еще Тина сказала перед днем рождения, что желает простоять столько минут на гвоздях, сколько ей лет. С недавних пор она увлеклась и таким занятием после йоги.

Напомним, Тина Кароль показала себя "новую", видео удивило Сеть: "Девушка Бонда".

Как сообщала Politeka, Неудача настигла Кароль с новым клипом, певица не сдержалась: "Будем ругаться с…".

Также Politeka писала, что Кароль в мечтательном образе взбудоражила непривычным видом: "На этот раз шедевр, эта интрига...".