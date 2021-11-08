Відома українська співачка Настя Каменських і її чоловік-продюсер, виконавець і автор пісень Потап (Олексій Потапенко) влаштували собі новий рік у розпал листопада.
Як пише Politeka.net, Потап поділився новим кумедним відео на своїй сторінці в Instagram. Останнім часом артист часто балує шанувальником контентом, створеним в стилі трендів популярної соцмережі Тікток. Його нове відео не стало винятком.
На кадрах Потап в домашній обстановці співає пісню свого гурту Mozgi. Однак у кадрі перед ним несподівано з'являється Каменських у чорному піджаку з блискучою вишивкою. В руках у співачки була тарілка олів'є, яке вона із задоволенням наминала.
Потап не оцінив витівку дружини, і з незадоволеним виглядом поспішив відсунути її від камери.
"Здрастуй Опа! Новий Рік! Хлоп! Є вже відчуття?",- підписав кадри продюсер.
Молодша сестра Софії Ротару повідала про велике горе в родині: "Повністю втратила зір"
У селі Винника розповіли подробиці про його життя до слави і ким були батьки: "Олежка мріяв про недоступну..."
Чоловік Дорофєєвої Дантес влаштував істерику на шоу "Маскарад": "Викликайте швидку, будь ласка"
Обірвалося життя відомої українки, її останні дні пройшли в реанімації: "Ковід виявився сильнішим"
Змучений хворобою Дікусар з "Танців з зірками" зачепив українців, Горбунов відгукнувся: "Тримайся..."
Його шанувальники тут же почали коментувати відео.
"Аж захотілося олів'єшки", "які круті", "це було дуже смішно", "Настя з олів'є молодчинка", "відчуття нового року стає ще більше, коли чуєш цю пісню і дивишся на ваші відео", "коли відновлення Потапа і Насті?)", "ось ви мені настрій підняли, хлопці я вас обожнюю, процвітання вам і успіхів", - пишуть люди.
Нагадаємо, Каменських і Потап влаштували гучне застілля вдома, кадри.
Як повідомляла Politeka, Каменських після трагедії в родині вперше повернулася в рідний дім.
Також Politeka писала, що Потап у червоній шапці показав, що витворяє з Каменських у вітальні.