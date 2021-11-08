Відома українська співачка Настя Каменських і її чоловік-продюсер, виконавець і автор пісень Потап (Олексій Потапенко) влаштували собі новий рік у розпал листопада.

Як пише Politeka.net, Потап поділився новим кумедним відео на своїй сторінці в Instagram. Останнім часом артист часто балує шанувальником контентом, створеним в стилі трендів популярної соцмережі Тікток. Його нове відео не стало винятком.

На кадрах Потап в домашній обстановці співає пісню свого гурту Mozgi. Однак у кадрі перед ним несподівано з'являється Каменських у чорному піджаку з блискучою вишивкою. В руках у співачки була тарілка олів'є, яке вона із задоволенням наминала.

Потап не оцінив витівку дружини, і з незадоволеним виглядом поспішив відсунути її від камери.

"Здрастуй Опа! Новий Рік! Хлоп! Є вже відчуття?",- підписав кадри продюсер.

Його шанувальники тут же почали коментувати відео.

"Аж захотілося олів'єшки", "які круті", "це було дуже смішно", "Настя з олів'є молодчинка", "відчуття нового року стає ще більше, коли чуєш цю пісню і дивишся на ваші відео", "коли відновлення Потапа і Насті?)", "ось ви мені настрій підняли, хлопці я вас обожнюю, процвітання вам і успіхів", - пишуть люди.

Нагадаємо, Каменських і Потап влаштували гучне застілля вдома, кадри.

Як повідомляла Politeka, Каменських після трагедії в родині вперше повернулася в рідний дім.

Також Politeka писала, що Потап у червоній шапці показав, що витворяє з Каменських у вітальні.