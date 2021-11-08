Український співак, детектив шоу «Маска» Олег Винник вразив новим виконанням свого головного хіта "Ніно", поділившись ексклюзивним відео.

Як пише Politeka.net, в Instagram артист опублікував ролик, на якому разом зі своєю «таємною дружиною» і бек-вокалісткою Таюне виконав хіт «Ніно» в абсолютно новому аранжуванні. Пісню він виконував у неймовірно красивому місці, що створило особливу атмосферу.

"Ніно (камерний концерт)", - підписав відео артист.

У коментарях йому залишили масу приємних слів.

"Боже! Ця пара неймовірна!", "Неймовірно красиве виконання як і сам Ви", "Яка ж краса! Олег Анатолійович, ви просто прекрасний", "Занадто прекрасно, щоб описувати це!", "Концерт чудовий! Звучання ваших пісень просто неймовірно, ви теж неймовірний», «це так красиво, і рай для вух», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Олег Винник ретельно приховує своє особисте життя, але шанувальники давно говорять про те, що Таюне є дружиною артиста.

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