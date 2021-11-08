Українська співачка Христина Соловій, яка прославилася завдяки участі в шоу "Голос країни", вразила шанувальників чуттєвим фото у фаті.
Як пише Politeka.net, артистка поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram.
Христина вперше привернула до себе увагу ще в 2013 році, коли стала учасницею проекту «Голос країни», де вона була фавориткою Святослава Вакарчука. Згодом лідер гурту» Океан Ельзи " став її продюсером.
Зараз Соловій вже встигла зарекомендувати себе як талановиту співачку. Артистка готується до виходу нового альбому і щосили підігріває інтерес людей до своєї творчості. У новому пості Христина показала фото, зроблене в рамках цього релізу.
На знімку співачка позувала в одних трусах. На її голові красувалася ніжна рожева фата, яка спадала вниз і ефектно струмувала по підлозі. Дівчина прикривала свої форми руками і млосно дивилася в камеру.
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Її шанувальники не змогли пройти повз цю посаду.
"а...цей...того ... забула. така краса перед очима, немає слів, щоб описати", "з нетерпінням чекаю альбому!", "мм.. Христя, не гарячкуй", "казково красива", - пишуть люди.
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