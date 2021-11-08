Украинская певица Кристина Соловий, которая прославилась благодаря участию в шоу «Голос країни», впечатлила поклонников чувственным фото в фате.

Как пишет Politeka.net, артистка поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм.

Кристина впервые привлекла к себе внимание еще в 2013 году, когда стала участницей проекта «Голос країни», где она была фавориткой Святослава Вакарчука. Впоследствии лидер группы «Океан Эльзы» стал ее продюсером.

Сейчас Соловий уже успела зарекомендовать себя как талантливую певицу. Артистка готовится к выходу нового альбома и вовсю подогревает интерес людей к своему творчеству. В новом посте Кристина показала фото, сделанное в рамках этого релиза.

На снимке певица позировала в одних трусах. На ее голове красовалась нежная розовая фата, которая спадала вниз и эффектно струилась по полу. Девушка прикрывала свои формы руками и томно смотрела в камеру.

Ее поклонники не смогли пройти мимо этого поста.

«а…этот…того…забыла. такая красота перед глазами, нет слов, чтобы описать», «с нетерпением жду альбома!», «мм.. Христя, не горячись», «Сказочно красивая», - пишут люди.

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