Переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною і ведучий заходів Олександр Еллерт в новому пості на своїй сторінці в Instagram розповів про те, як веселиться сам з собою.

Як пише Politeka.net, гуморист розповів про свою звичку веселити самого себе. Еллерт зізнався, що постійно це робить.

"Ви смієтеся самі з собою? Я, так! І часто! Я в черговий раз згадав цю історію і знову істерика в слух", - написав артист, поділившись тією самою історією.

Головний герой оповідання випивав в компанії приятелів в приватному секторі невеликого містечка. Чоловікові потрібно було віддати тестю машину, тому він сів за кермо і поїхав по вуличках приватного сектора, щоб не привертати до себе увагу.

У якийсь момент за ним погналася міліція. Чоловік вимкнув світло фар і почав пірнати з повороту в поворот, щоб відірватися від погоні. Зрештою він опинився в глухому куті і його наздогнали патрульні. Правоохоронці подякували йому за вимкнені фари і зазначили, що якби він ще поворотники не включав, вони б його ніколи не наздогнали.

Ця історія дуже насмішила Эллерта.

"Я думаю, у кожного в голові є полиця з історіями... у мене ціла шафа, спасибі всім за це", - додав артист.

Відзначимо, що раніше Еллерт розійшовся з Ксенією Мішиной після майже року відносин, що зав'язалися на проекті «Холостячка».

Нагадаємо, переможець "Холостячки" Еллерт зніяковів на вулиці з букетом в руках.

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