Победитель шоу «Холостячка» с Ксенией Мишиной и ведущий мероприятий Александр Эллерт в новом посте на своей странице в Инстаграм рассказал о том, как веселится сам с собой.

Как пишет Politeka.net, юморист рассказал о своей привычке веселить самого себя. Эллерт признался, что постоянно это делает.

«Вы смеётесь сами с собой? Я, да! И часто! Я в очередной раз вспомнил эту историю и снова истерика в слух», - написал артист, поделившись той самой историей.

Главный герой рассказа выпивал в компании приятелей в частном секторе небольшого городка. Мужчине нужно было отдать тестю машину, поэтому он сел за руль и поехал по улочкам частного сектора, чтобы не привлекать к себе внимание.

В какой-то момент за ним погналась милиция. Мужчина выключил свет фар и начал нырять из поворота в поворот, чтобы оторваться от погони. В конце концов он оказался в тупике и его настигли патрульные. Правоохранители поблагодарили его за выключенные фары и отметили, что если бы он еще поворотники не включал, они бы его никогда не догнали.

Эта история очень насмешила Эллерта.

«Я думаю, у каждого в голове есть полка с историями… у меня целый шкаф, спасибо всем за это», - добавил артист.

Отметим, что ранее Эллерт разошелся с Ксенией Мишиной после почти года отношений, завязавшихся на проекте «Холостячка».

Напомним, победитель "Холостячки" Эллерт смутился на улице с букетом в руках.

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