Победитель "Холостячки" и бывший возлюбленный Ксении Мишиной Александр Эллерт после расставания с актрисой больше не говорит и не раскрывает публично тему личной жизни.

Александр Эллерт хоть и прекратил свою отношения с Ксенией Мишиной, но не стал говорить это на публику и подтверждать лично, в отличие от актрисы. Ксения же не так давно подтвердила о разрыве их отношений, чтобы пресечь все возможные темы сплетен.

Сам ведущий мероприятий и юморист же продолжает активно вести Инстаграм, шутить о своей жизни и рассказывать о неловких ситуациях со своих будней.

В этот раз Эллерт с букетиком цветов насмешил пользователей.

Коллега и товарищ мужчины принес маленькие букеты цветов, перевязанные красными лентами, и вручил на улице: «Не понимаю, за что мне счастье такое-то?» - шутливо высказался Эллерт.

Ранее 34-летний Эллерт после расставания с Мишиной и слухов о примирении решил поэкспериментировать с внешностью, отрастив усы. На кадрах из Европы, опубликованных в Инстаграм, Александр все еще хвастается густой растительностью на лице.

"Ну шо, нормально я съездил в Румынию, нормально… И паромы, и вампиры, и сюрпризы🥳", - говорится в подписи.

На фото Эллерт в толстовке и шапке позировал на фоне необычного особняка.

Напомним, Эллерт после примирения с Мишиной смутил видом, похваставшись новым увлечением: "Ого, волосатик"

А еще Politeka сообщала, судья "Україна має талант" Мишина впервые раскрыла правду, что у нее с Эллертом: "Чтобы прояснить точно..."

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