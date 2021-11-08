Юморист рассказал, чем они занимались

Победитель шоу "Холостячка-1", юморист из "Квартал 95" и ведущий мероприятий, Александр Эллерт, показал, с кем проводит время после расставания с известной актрисой.

Популярный комик и ведущий мероприятий пытался построить отношения с актрисой Ксенией Мишиной, которая выбрала его на проекте "Холостячка", сообщает Politeka.net. Пара рассталась летом этого года.

Недавно Александр Эллерт сделал сюрприз Мишиной, заказав вертолет, после чего в Сети появились слухи, что пара снова вместе. Однако Мишина опровергла все домыслы, и поставила точку - она и юморист не восстановили отношения.

Сейчас комик много времени проводит в работе, а также нередко делится кадрами отдыха с дочерью Элей.

В этот раз юморист показал, какая модница у него растет. Отец с дочерью зашли в магазин аксессуаров, где устроили шоппинг.

"Маленькая традиция в этот магаз залетать за всякими безделушечками, штучками, кайфушами", - поделился Эллерт.

Позже семья вышла из магазина и похвасталась покупками.

"В общем, мы купили там целый пакет приколясов и шапку, зацените... Мне очень нравится шапка. Как говорит Ковтуненко: "Создаем личный бренд ребенка"", - отметил юморист, сославшись на другого участника "Холостячки" Евгения Ковтуненко.

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