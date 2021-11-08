В Instagram сина української співачки Ірина Білик Табріза з'явилися зворушливі кадри з батьком, російським продюсером Асланом Ахмадовим.

Як пише Politeka.net, нещодавно Ірина Білик розлучилася зі своїм чоловіком, який живе і працює в Росії. Як пояснила співачка, причиною розставання стала відстань і рідкісні зустрічі. Втім, судячи з соціальних мереж зірок, Аслан продовжує спілкуватися з сином, хоч і рідко з ним бачиться.

В Instagram хлопчика з'явилося відео, де він з батьком співає пісню з кінофільму про мушкетерів. Відео супроводжувалося зворушливим посланням.

"Сумую за батьком @aslanahmadov", - підписав відео хлопчик.

У коментарях шанувальники залишили масу приємних слів.

"Ура! Дякуємо за ці кадри! Наш друг Табриз Асланович крутиш! Ваш дует захоплює!", "Як мило! Що може бути краще дружби зі своїм татом?", "Класні", "Будьте частіше разом", "Шкода, що розлучаєтеся! Дует відмінний", "Ось воно щастя!", "Аслаааан! Неможливо хороші! Яка у вас гармонія голосу, почуттів і гумору!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ірину Білик помітили в обіймах молодого красеня: "Заслужили".

Раніше повідомлялося, що Білик затьмарила всіх яскравим вбранням:"буде дуже гаряче".

Також Politeka розповідала, що Білик показала сина-красеня від російського продюсера:"дуже схожі".