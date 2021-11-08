В Инстаграм сына украинской певицы Ирина Билык Табриза появились трогательные кадры с отцом, российским продюсером Асланом Ахмадовым.

Как пишет Politeka.net, недавно Ирина Билык развелась со своим мужем, который живет и работает в России. Как объяснила певица, причиной расставания стало расстояние и редкие встречи. Впрочем, судя по социальным сетям звезд, Аслан продолжает общаться с сыном, хоть и редко с ним видится.

В Инстаграм мальчика появилось видео, где он с отцом поет песню из кинофильма о мушкетерах. Видео сопровождалось трогательным посланием.

«Скучаю по папе @aslanahmadov», - подписал видео мальчик.

В комментариях поклонники оставили массу приятных слов.

«Ура! Благодарим за эти кадры! Наш друг Табриз Асланович крутыш! Ваш дуэт восхищает!», «Как мило! Что может быть лучше дружбы со своим папой?», «Классные», «Будьте почаще вместе», «Жаль, что расстаетесь! Дуэт отличный», «Вот оно счастье!», «Аслаааан! Невозможно хороши! Какая у вас гармония голоса, чувств и юмора!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ирину Билык заметили в объятиях молодого красавца: "Заслужили".

Ранее сообщалось, что Билык затмила всех ярким нарядом: "Будет очень горячо".

Также Politeka рассказывала, что Билык показала сына-красавца от российского продюсера: "Очень похожи".