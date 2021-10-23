Українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно розлучилася з Асланом Ахмадовим, показала молодшого сина Табріза, порадувавши фанатів.

Як пише Politeka.net, у Ірини Білик є двоє дітей. Старшого сина Гліба від моделі Андрія Оверчука, з яким була у відносини з 1998 по 2001 рік. А в 2015 році зірка народила другого сина, якого назвала Табризом, від російського продюсера Аслана Ахмадова, з яким була в шлюбі з 2015. А вже в 2021 Ірина заявила, що розлучається зі своїм чоловіком. Не забуває Білик і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Ірина була з Табризом. Мама з сином в руках тримали взуття.

"Кожна мама хоче найкращого для своєї дитини", - написала Білик.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Який хлопчисько симпатяга!!!Здоров'я Вам і багато щастя!!!", "Спасибі за рекомендацію", " красунчики! Все краще-дітям", "такий гарний хлопчик", " які ви красиві! Дуже схожі. Іра, обожнюю Вас!".

Нагадаємо, Білик похвалилася незвичайним подарунком, вразивши Дзідзьо і Подкопаєву

Також Politeka писала, що найбагатша співачка України показала, як відпалювала в компанії Білик і Асії Ахат

А ще Politeka повідомляла, що 51-річна Білик зізналася Осадчій щодо ще однієї дитини від сурогатної мами



