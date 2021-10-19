Украинская певица Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины из-за мужа-миллиардера Мохаммада Захура, показала, как веселилась на празднике у друзей.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у 44-летней красотки появились фотографии с праздника, который устроили в честь дня рождения сына ее подруги. На роскошном торжестве засветились многие звезды украинского шоу-бизнеса. На одном из снимков Камалия позировала с кучерявой Ириной Билык и Асией Ахат. На втором – от души зажигала на танцполе.

«А вот и подоспели фотографии со дня рождения сыночка @bernatskaja и Демьяна. Дамирчик, расти здоровеньким и счастливым!», - подписала фото звезда.

В комментариях певице оставили массу комплиментов.

«Камалия, вы здесь восхитительны», «Вы самая красивая!», «На вас приятно смотреть, особенно на фоне "гламурных" дам», «Камалия, присоединюсь ко многим, здесь, написавшим, Вы самая элегантная и красивая, не в обиду тем, кто есть на фото. Но себя надо подавать публике достойно!», - пишут пользователи сети.

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