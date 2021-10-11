Українська співачка і модель Камалія Захур, яка є дружиною пакистанського мільярдера, похвалилася своїм новим захопленням і першими досягненнями.

Як передає Politeka.net, в Instagram артистка показала своїх цуценят, яких відвезла на собачу виставку.

"Побувавши вперше на Національній виставці собак, отримала масу задоволення і зарядилася позитивом! Посмішка з мого обличчя не сходила два дні! І продовжує з'являтися знову, як тільки згадую виставку! Всім раджу відвідувати такі заходи! Це справжня зоотерапія, ще її називають лікарі анімалотерапією, пет-терапією, тобто, лікування тваринами! А ще мене вразила культура поведінки собак!",- поділилася своїми враженнями Камалія.

За словами співачки, її цуценята теж брали участь у виставці.

"Брайс, йому 5 місяців, в суботу зайняв 2-е місце по бейбіках, а в неділю 1-е місце і титул кращого бейбіка! А Стар, йому 6 місяців, 1-е місце серед цуценят в суботу і 1-е місце в неділю! Це був їх дебют на виставці собак", - похвалилася зірка.

В коментарях її підтримали шанувальники.

"Клас, вітаю! Молодці, Брайс і Стар! У вашій родині всі неймовірно талановиті!) Навіть собачки! Вони шикарні!", "Клас, такі красиві собачки", "Ну які вони красені! Круто", "Вітаємо вас. Бачили вас на виставці", - пишуть користувачі Мережі.

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