Украинская певица Ирина Билык, которая недавно развелась с Асланом Ахмадовым, показала младшего сына Табриза, порадовав фанатов.

Как пишет Politeka.net, у Ирины Билык есть двое детей. Старшего сына Глеба от модели Андрея Оверчука, с которым была в отношения с 1998 по 2001 год. А в 2015 году звезда родила второго сына, которого назвала Табризом, от российского продюсера Аслана Ахмадова, с которым была в браке с 2015. А уже в 2021 Ирина заявила, что разводится со своим супругом. Не забывает Билык и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Ирина была с Табризом. Мама с сыном в руках держали обувь.

"Каждая мама хочет самого лучшего для своего ребёнка", - написала Билык.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какой мальчишка симпатяга!!!Здоровья Вам и много счастья!!!", "Спасибо за рекомендацию", "Красавчики! Всё лучшее-детям", "Такой красивый мальчик", "Какие вы красивые! Очень похожи. Ира, обожаю Вас!".

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