Украинская певица Ирина Билык похвасталась на своей странице в Инстаграм необычным подарком от своих фанатов, который ее по-настоящему впечатлил.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом, в котором рассказала немного о фанатской любви. Так, Билык призналась, что поклонники дарят ей много подарков. Иногда презенты отличаются особым креативом.

Так, певица показала плитку шоколада с оберткой, стилизованной под известный бренд. На ней был изображен нарисованный портрет Билык в цветастой косынке.

«Шоколад Иринка», - говорилось на обертке.

«Мои Поклонники какие только подарки мне не дарят. Но этот такой Милый! А вы, хотели бы откусить кусочек от сладенькой Иринки?», - подписала снимок певица.

Необычный подарок оценили и другие звезды: певец Дзидзьо, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева и известная психолог Наталья Холоденко.

Поклонники Билык также отреагировали на ее пост.

«Красиво!», «Хорошая идея», «А можно конфеты Ассорти: на каждую песню свой вкус конфетки», «Шикарная шоколадка вышла, можно изготовить лимитированную подарочную партию», «Вау! Стильная шоколадка получилась», «Какая Иринка нежная», «Оригинально, кто ж откажется от сладенькой Иринки», - пишут люди.

Напомним, участник шоу "Маскарад" рухнул на колени перед Билык.

Как сообщала Politeka, 51-летняя Ирина Билык поставила сыну и его невесте жесткое условие.

Также Politeka писала, что 51-летняя Билык призналась Осадчей относительно еще одного ребенка от суррогатной мамы.