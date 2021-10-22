51-річна українська співачка Ірина Білик, яка розлучилася з Асланом Ахмадовим, з'явилася в компанії хлопця, який із захопленням відгукнувся про концерт артистки, і подякував їй.

Ірина Білик вже багато років на сцені, і вже давно завоювала велику любов публіки, повідомляє Politeka.net.

Зараз артистка роз'їжджає по різних українських містах з сольною програмою, і в деяких - дає можливість розкритися висхідним зіркам.

Так, виконавиця засвітилася в компанії колишнього учасника шоу "Шанс" і "Х-фактор" Сергія Мироненка. Примітно, що не так давно артисти виступили в дуеті.

Артист в новому пості Instagram звернувся до Ірини Білик, підкріпивши знімком, де обіймається з нею.

"Дніпро, Харків, Чернігів...

Три чудових концерти пройшли в цих містах! Спасибі за овації, ваші посмішки і спільно заспівані пісні! 🙏🏻

Дякую @bilyk_iryna за запрошення та неймовірну можливість співати для вас! 🔥 🙌 🏻 🙏 🏻 ",- написав молодий красень.

Публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів:

"🔥 🔥 🔥супер 👏👏👏", "😍😍😍😍🔥🔥🔥❤️❤️чарівний дует вийшов!!!", "Класний дует І пісня теж!🔥 🔥 ❤ ❤ ", "Як чарівно🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "Супер 😍це вам спасибі ❤️❤️❤️кращі","🙌 Вітаю🎉!!!Сергій цього з @bilyk_iryna Заслужили💐 👏 👏 👏 а далі ще скільки приємного чекає🎶 🔥 👍".

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