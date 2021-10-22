51-летняя украинская певица Ирина Билык, которая развелась с Асланом Ахмадовым, появилась в компании парня, который с восхищением отозвался о концерте артистки, и поблагодарил ее.
Ирина Билык уже много лет на сцене, и уже давно завоевала большую любовь публики, сообщает Politeka.net.
Сейчас артистка разъезжает по разным украинским городам с сольной программой, и в некоторых - дает возможность раскрыться восходящим звездам.
Так, исполнительница засветилась в компании бывшего участника шоу "Шанс" и "Х-фактор" Сергея Мироненко. Примечательно, что не так давно артисты выступили в дуэте.
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Артист в новом посте Инстаграм обратился к Ирине Билык, подкрепив снимком, где обнимается с ней.
"Днепр, Харьков, Чернигов...
Три замечательных концерта прошли в этих городах! Спасибо за овации, ваши улыбки и совместно спетые песни! 🙏🏻
Благодарю @bilyk_iryna за приглашение и невероятную возможность петь для вас! 🔥🙌🏻🙏🏻", - написал молодой красавчик.
Публикация собрала сотни лайков и много комментариев:
"🔥🔥🔥супер 👏👏👏", "😍😍😍😍🔥🔥🔥❤️❤️Волшебный дуэт получился!!!", "Класный дуэт и песня тоже!🔥🔥❤❤", "Как волшебно🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "Супер 😍это вам спасибо ❤️❤️❤️лучшие", "🙌 Поздравляю🎉!!!Сережа этого с @bilyk_iryna Заслужили💐👏👏👏 а дальше еще сколько приятного ждет 🎶🔥👍".
Напомним, что писала, что 51-летняя Ирина Билык поставила сыну и его невесте жесткое условие
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