Українська співачк а Ірина Білик захопила зовнішнім виглядом перед ефіром шоу "Маскарад".
Фотознімок артистка опублікувала у своєму Instagram, пише Politeka.net
Як відомо, Ірина Білик є частим гостем нового українського шоу "Маскарад", якого чекали багато глядачів. Загадковий і унікальний формат підкорив серця вже тисячі українців, які разом із запрошеними зірками намагаються відгадати, хто ж ховається за вражаючими костюмами.
"Дивлюся я на небо та й думку гадаю: кого🤔 кого в "Маскараді" сьогодні вгадаю", - написала артистка і додала: "Буде дуже гаряче".
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На фото Ірина Білик з'явилася в яскраво-рожевому жакеті і чорному топі з пікантним декольте. З шиї співачки звисали прикраси у вигляді багатьох ланцюжків, які додали глибини і багатошаровості аутфіту.
Шанувальники не залишили свою улюбленицю без компліментів.
"Красуня", "Шикарна", - пишуть вони.
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