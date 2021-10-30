Українська співачк а Ірина Білик захопила зовнішнім виглядом перед ефіром шоу "Маскарад".

Фотознімок артистка опублікувала у своєму Instagram, пише Politeka.net

Як відомо, Ірина Білик є частим гостем нового українського шоу "Маскарад", якого чекали багато глядачів. Загадковий і унікальний формат підкорив серця вже тисячі українців, які разом із запрошеними зірками намагаються відгадати, хто ж ховається за вражаючими костюмами.

"Дивлюся я на небо та й думку гадаю: кого🤔 кого в "Маскараді" сьогодні вгадаю", - написала артистка і додала: "Буде дуже гаряче".

На фото Ірина Білик з'явилася в яскраво-рожевому жакеті і чорному топі з пікантним декольте. З шиї співачки звисали прикраси у вигляді багатьох ланцюжків, які додали глибини і багатошаровості аутфіту.

Шанувальники не залишили свою улюбленицю без компліментів.

"Красуня", "Шикарна", - пишуть вони.

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