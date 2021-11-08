Відома співачка Євгенія Власова, яка покинула шоу "Танці з зірками" у 8-му ефірі, розповіла про незвичайний момент, який пережила на проекті.

Як пише Politeka.net, в Instagram зірка опублікувала кадри танцю і поділилася історією.

"У цьому ефірі @tanci1plus1 був один смішний, але не смішний момент! На одному з фото можна побачити, що той ковток води, що я повинна була випити на початку номера, випити я не встигла і якийсь час танцювала з водою в роті, підбираючи момент, коли ж я зможу його безпечно проковтнути. Ось так-то. Прямий ефір він такий", - пишуть користувачі Мережі.

У коментарях артистку підтримали добрими словами.

"Шикарна красуня", "Женечка! Як я рада бачити тебе на паркеті! Ти-розумничка! Повертайся на сцену! Такий голос як у тебе повинні чути!", "Як вас зараз не вистачає на "танцях", "Женя, ти неймовірна!", "Найкрасивіша учасниця", "Клас. Женечка, ну ти просто Королева! Шикарна, неймовірна, красива, просто захват!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Власова не змогла приховати захоплення від вильоту з "Танців з зірками": "мене це все...".

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