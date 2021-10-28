Відома українська співачка Євгенія Власова після багаторічного "затишшя" взяла участь у шоу "Танці з зірками", однак, на жаль, днями вона покинула проект - виконавиця поділилася враженнями.

Євгенія Власова будувала кар'єру співачки, проте несподівано пропала, переставши записувати нові треки і кліпи, повідомляє Politeka.net. Виною всьому називали онкологічну хворобу зірки, яка пізніше розвінчала всі чутки. Артистка розповіла, що у неї ніколи не було раку, а хіміотерапію вона пройшла через помилку лікаря.

Виконавиця в 2021-му році вирішила знову заявити про себе, взявши участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками". На жаль, артистка разом з партнером Максом Леоновим покинули проект після восьмого ефіру.

За лаштунками співачка не те, що засмутилася, а навіть не змогла приховати захоплення від свого вильоту з шоу.

"У мене почуття свободи. Я вважаю, що все дуже вчасно сталося, тому що, я тут прожила, якщо по-чесному, практично все те, навіщо я сюди прийшла. Я правда вважаю, що кожен вихід перемагала... перемагала стільки своїх внутрішніх особистих процесів...",- поділилася співачка.

Також Євгенія Власова додала, що не змогла б витримати ще п'ять ефірів до фіналу.

"Чесно, мене це все ...", - сказала Власова, сміючись.

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