Украинская певица Евгения Власова, которая покинула проект "Танці з зірками" на восьмом эфире, откровенно рассказала, что это для нее не стало трагедией, певица наоборот почувствовала облегчение.

Как пишет Politeka.net, 43-летняя певица Евгения Власова, которая после лет молчания, появилась на телевидении в программе "Танці з зірками" в восьмом эфире покинула проект. В зоне риска оказались пары Евгения Власова и Максим Леонов, Артур Логай и Анна Карелина, Константин Войтенко и Роксолана Малянчук. Последних спасли зрители, а вот Логаю и Власовой пришлось побороться за место в проекте. В итоге шоу покинула певица.

В своем Instagram Власова вышла в прямой эфир и прокомментировала свой вылет из "Танців з зірками". Исполнительница призналась, что она все же хотела дойти до финала, но совершенно не волнуется из-за вылета из шоу. Власова отметила, что для нее этот проект был тяжелым, она устала.

"Я очень устала. Теперь я не могу не хорохориться и сказать, что я давно устала и рада тому, что сейчас произошло. Я устала от этих стен, устала от этого павильона, шоу-бизнеса ... Это было для меня большим испытанием - общаться с людьми из шоу-бизнеса. Это немного другие люди, от которых я отвыкла. Я рада, что я вылетела на восьмом эфире, восемь – моя любимая цифра... Я рада, я знала, что так будет, знала, что сегодня я поеду домой и буду отдыхать", - призналась Власова.

Ранее Politeka писала, что Власовой, сменившей партнера на "Танцях з зірками "стало плохо в прямом эфире: "Очень тяжело".

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