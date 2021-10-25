Відгримів восьмий випуск "Танців з зірками", в якому свої вміння показали шість пар, але для однієї, на жаль, боротьба на паркеті закінчилася назавжди.

Так, цього разу в зоні ризику опинилися відразу три пари: Артур Логай з Анною Кареліною, Євгенія Власова з Маском Леоновим і Костянтин Войтенко з Роксоляною Маланчук. Останню пару врятували глядачі, тому вони продовжать участь. А ось дві інші танцювали танець за життя. І робили вони це одночасно, без підготовки, не знаючи, який танець буде і яка музика.

В результаті, шоу "Танці з зірками" залишають Євгенія Власова і Макс Леонов.

"Звичайно, я дуже сподівалася дійти до самого фіналу і те, що я пройшла тут, це величезна життєва школа і, напевно, я буду після цього проекту набагато міцніше психологічно", - прокоментувала свій виліт Власова.

Користувачі з ентузіазмом обговорюють подію. Варто відзначити, думка українців розділилася, одні залишилися розчаровані рішенням суддів, так як вважають, що інший учасник, Melovin, куди слабкіше. Інші передбачили виліт цієї пари:

"Об'єктивно повинен був покинути шоу Меловін! Такими темпами ще й кубок забрати зможе. Це треш - його фанатки тягнуть і тягнуть, Власова теж засиділася їй давно пора"

"Дуже шкода 😢 прекрасна пара, красива Женя ❤️"

"Нііііі!!!!😢"

"Ну все, далі дивитися шоу вже не цікаво. Не справедливо!!!"

"Серйозно 😳 Ну да, ну да. Що не випуск, то розчарування... - Ну було очікувано, що вони не виграють, Макс вже виграв, Власову не будуть тягнути по рейтингах, тому що він вже був переможцем, можливо будуть тягнути Дікусара, щоб він вже нарешті виграв"

"Я знала що вона піде😢"

Раніше Politeka писала, що Дікусар виступатиме не тільки з Харлан на паркеті "Танців з зірками": розкрито ім'я нової учасниці

Нагадаємо, що Власовій, яка змінила партнера на "Танцях з зірками" стало погано в прямому ефірі: "дуже важко"

A ще Politeka повідомляла, що Санта Дімопулос або Власова: Макс Леонов вперше вирішив відповісти, хто краще