Партнер Євгенії Власової по "Танцям з зірками" Макс Леонов, який потрапив у ДТП і пропустив останній ефір, розповів про свій відхід і вигорання.

Як пише Politeka.net, Макс Леонов є успішним українським танцюристом і хореографом. Знаменитість вже четвертий рік поспіль танцює в "Танцях з зірками" і цього разу йому попалася в партнери співачка Євгенія Власова. Але останній ефір Макс пропустив, так як потрапив у ДТП. Танцюрист опублікував фото розбитої машини, яка влетіла у відбійник.

"Приїхали", - підписав фото в сторіс Instagram Макс.

Тепер Леонов вирішив розповісти про відхід з танців і вигорання, коли фанати задавали питання.

"Якщо не танці, то де ще себе бачите?",- запитав один з фоловерів.

"Чесно кажучи, дуже багато разів ставлю собі це питання і не можу знайти відповіді. Одного разу в моєму житті була ситуація, в якій я змушений був шукати інші варіанти роботи від танців. У мене нічого не вийшло і через півроку Всесвіт мене сильним стусаном під зад повернула в туфлі і танцювальний зал", - написав Макс.

На другому сторіс фанат припустив, що Леонову складно в цьому сезоні танцювати:

"Є відчуття, що в цьому сезоні вам складно. Або нецікаво".

"Без вигорання звичайно тут не обійшлося. Четвертий сезон поспіль танцювати. Ще є варіант того, що до всіх проблемних ситуацій, або ж напруження пристрастей з приводу оцінок і голосування, я вже ставлюся набагато спокійніше, ніж нові хлопці, які зайшли перший раз в проект. Для них це поки ще нові відчуття і я їх прекрасно розумію", - написав Макс у відповіді.

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