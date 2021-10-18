Співачка Євгенія Власова змінила партнера на "Танцях з зірками", на що бурхливо відреагували українські фанати в коментарях.

Як пише Politeka.net, Євгенія Власова вже багато років на сцені радує українців своїм співом. Зірка вирішила виступити в новому сезоні"Танців з зірками". Але біда трапилася з партнером артистки Максом Леоновим. Він потрапив у ДТП і довелося на ефір замінити танцюриста. На сторінці" Танців з зірками " розповіли про нового танцюриста, який допоміг Власовій під час виступу.

"Наступною на паркет вийде Євгенія Власова. У четвер її партнер Макс Леонов потрапив в аварію. На щастя, з ним все в порядку, але сьогодні він не зможе вийти на паркет! За правилами шоу Євгенія може замінити партнера. Тому, сьогодні співачка станцює з Олександром Прохоровим.

Підтримати Женю і заспівати для неї вирішила сама Ірина Білик. Для учасниці вона не просто легендарна співачка, це-ангел хранитель. І в своєму танці вона дуже хоче їй подякувати!

Також важливо, що на цьому тижні пара отримує імунітет!", - було написано під фото.

На знімку Олександр підняв Євгенію над собою, вражаючи граціозністю.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Вау", "фігура у неї, звичайно", "Шикарно, так ніжно і чуттєво, дуже хороша взаємодія з партнером, начебто все життя танцювали", "шикарний номер. Євгенія, ви були такою легкою і ніжною. Моє серце з вами. Тільки перемоги!!!", "Женя молодець", "Прохоров Євгенії йде більше", " з Прохоровим вона якась інша. Він їй краще допоміг розкритися в танці) +пісня, як сказала Женя про неї, тому танцювала душею і вийшло красиво", "так чуттєво і ніжно", "не в образу нікому, але з цим партнером мені більше сподобалося".

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