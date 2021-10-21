Відома співачка Євгенія Власова розповіла, що їй стало погано на паркеті "Танців з зірками" через густий дим, який був декорацією її виступу.

Як повідомляє Politeka.net, співачка Євгенія Власова в новому ефірі "Танців з зірками" вийшла на паркет і виконала контемп з новим партнером Олександром Прохоровим. Справа в тому, що напередодні ефіру партнер артистки Максим Леонов потрапив у ДТП і зараз знаходиться в лікарні, так що дружині запропонували нового наставника.

У новому ефірі Власова разом з Прохоровим виконали танець контемп під пісню Ірини Білик "Човен", яку та виконала стоячи на паркеті. Під час виступу в якості декорації запустили дим, і через нього Євгенії стало погано. Однак вона впевнено продовжила свій виступ, запаморочення швидко пройшло.

"Я виходжу з човна, а у мене дуже слабкий вестибулярний апарат. Мені потрібно красиво підняти ногу, а підлога ніби пливе... Це було дуже важко", - зізналася Власова після ефіру. Вона також додала, що в той момент зосередилася на своєму партнері і це допомогло їй утримати рівновагу.

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