Известная певица Евгения Власова, которая покинула шоу "Танці з зірками" в 8-ом эфире, рассказала о необычном моменте, который пережила на проекте.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм звезда опубликовала кадры танца и поделилась историей.

«В этом эфире @tanci1plus1 был один смешной, но не смешной момент! На одном из фото можно увидеть, что тот глоток воды, что я должна была выпить в начале номера, выпить я не успела и какое-то время танцевала с водой во рту, подбирая момент, когда же я смогу его безопасно проглотить. Вот так-то. Прямой эфир он такой», - пишут пользователи сети.

В комментариях артистку поддержали добрыми словами.

«Шикарная красотка», «Женечка! Как я рада видеть тебя на паркете! Ты – умничка! Возвращайся на сцену! Такой голос как у тебя должны слышать!», «Как Вас сейчас не хватает на "Танцах", «Женя, ты невероятна!», «Самая красивая участница», «Класс. Женечка, ну ты просто Королева! Шикарная, невероятная, красивая, просто восторг!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Власова не смогла скрыть восторга от вылета из "Танців з зірками": "Меня это все...".

Ранее сообщалось, что Власова обратилась к своему партнеру по танцевальному шоу: "Я помню все...".

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